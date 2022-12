Fast & Furious 10: ci sarà anche Gal Gadot?

Il ricchissimo cast di Fast & Furious 10, ora in post-produzione, potrebbe aver già accolto in segreto una vecchia gloria.

The Direct riporta infatti in esclusiva che nel film tornerà Gal Gadot, che interpretava Gisele, morta per salvare Han in Fast & Furious 6. La notizia del suo ritorno era stata tenuta segreta, ma è possibile che sia trapelata dopo le proiezioni di prova del film che si sono svolte di recente.

L’anno scorso, ricordiamo, Sung Kang si era espresso favorevole al ritorno dell’attrice. “Credo che i fan lo vogliano e quindi deve succedere” aveva commentato.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

