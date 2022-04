Le riprese disono appena iniziate, ma il film ha subito una brusca battuta d’arresto: Justin Lin ha infatti lasciato la regia dell’action movie. Lin ha co-scritto la sceneggiatura assieme a Dan Mazeau e rimarrà coinvolto come produttore.

L’addio viene definito “amichevole”, tuttavia le motivazioni sono le classiche “divergenze creative”. Il regista ha rilasciato una dichiarazione ufficiale:

Con il sostegno della Universal, ho preso la difficile decisione di fare un passo indietro e lasciare Fast & Furious 10, pur rimanendo coinvolto come produttore. Nel corso di dieci anni e cinque film abbiamo ripreso i migliori attori, i migliori stunt, i migliori maledetti inseguimenti. Su un piano personale, come figlio di immigrati asiatici, sono fiero di aver contribuito a costruire il franchise più diversificato della storia del cinema. Sarò per sempre grato al nostro straordinario cast, alla troupe e allo studio cinematografico per il loro sostegno, e per avermi accolto nella famiglia FAST.