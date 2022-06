Sung Kang, AKA Han, ritroverà una “vecchia amica” in Fast & Furious 10.

Di recente l’attore ha infatti diffuso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla sua iconica automobile vista per la prima volta in The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Trovate il post qua sotto:

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Instagram