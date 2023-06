Il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, Fast X, è uscito lo scorso 18 maggio nelle sale e proprio in occasione della World Premiere a Roma, Vin Diesel ha svelato che la pellicola è la prima parte di una sorta di “trilogia finale” della saga.

Tuttavia il film, pur generando un buon giro d’affari, ha comunque incassato meno (al momento) di Fast & Furious 9 che, come noto, doveva uscire nella primavera del 2020 ma è stato poi rimandato al maggio del 2021, in un periodo in cui la pandemia di nuovo Coronavirus era ancora avvertita come un autentico problema, anche e soprattutto per il mercato cinematografico.

In un video affidato a Instagram in cui lo vediamo insieme a Sung Kang (Han), Vin Diesel fornisce un aggiornamento sul “processo creativo” che porterà alla realizzazione di Fast & Furious 11. La star puntualizza pure che, in tale processo, verrà data la giusta considerazione del caso al feedback dei fan.

La conversazione non si ferma mai. Le 5 del mattino, Isole Cayman. Il mondo non si renderebbe conto che siamo qui a dissezionare la mitologia di Fast, a discuterne. A rivedere tutti i feedback dei nostri incredibili fan e quanto ci stia piacendo trovarci in questo dojo creativo. Tanta ispirazione e tempo per riflettere. E per parlare e lavorare su Fast & Furious 11 e per verificare tutti gli aspetti che devono essere affrontati con questo percorso spaventoso che stiamo intraprendendo per la Parte 2 di Fast X. Abbiamo finito il nostro tour stampa e ora abbiamo tempo per tornare a costruire la storia ed è così divertente. Prendiamo questo compito sul serio perché sappiamo quanto sia importante per tutti voi.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

