Con l’uscita in Cina avvenuta ieri,completa la prima fase di lancio internazionale che ha avuto il suo via mercoledì, e si prepara a infrangere diversi record di quest’epoca di pandemia da Coronavirus

Le notizie provenienti dai vari paesi in cui il nono film della saga è uscito sono molto incoraggianti: mercoledì e giovedì ha fatto il suo debutto in Corea del Sud, Hong Kong, Russia e Medio Oriente, raccogliendo ben 10.7 milioni di dollari. Ieri, invece, ha infranto il record del maggiore incasso d’esordio per un film di Hollywood in Cina da quando è iniziata la pandemia, incassando ben 59.1 milioni di dollari in un giorno solo. Ed è il secondo maggiore incasso d’esordio per un film in generale, dopo Detective Chinatown 3. Le prevendite parlavano di circa 35 milioni di dollari il primo giorno, quindi i risultati hanno superato le aspettative. Gli incassi di venerdì del resto del mondo non sono ancora disponibili, salvo quelli della Corea dove ha raccolto un altro milione di dollari, superando così i 70 milioni complessivi.

Le aspettative per l’andamento di Fast & Furious 9 al botteghino globale sono molto alte: si tratta del primo grande blockbuster ad arrivare al cinema in tutto il mondo quest’anno includendo Stati Uniti ed Europa, dove le sale stanno riaprendo progressivamente. In Cina ci si aspetta che il film raccolga, a fine corsa, quasi 300 milioni di dollari (si tratta di proiezioni che potrebbero cambiare). In Italia, lo ricordiamo, uscirà ad agosto, mentre nel Regno Unito recentemente l’uscita è stata anticipata di due settimane.