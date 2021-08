Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anche, dal 18 agosto nelle sale italiane dopo le anteprime di inizio agosto, ha una scena dei titoli di coda.

La sequenza è in parte scollegata agli eventi della pellicola visto che si concentra su un personaggio estraneo agli eventi della storia, Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham. Nella scena lo vediamo impegnato a prendere a pugni un sacco da boxe. Nel giro di poco scopriamo che all’interno del sacco c’è una persona che gli chiede clemenza, in cambio è disposto a dargli delle informazioni segrete.

“Le ho già” ribatte Shaw, chiudendo il sacco e tornando a prenderlo a pugni. Tutto a un tratto sente bussare alla porta e si imbatte in Han, che presumibilmente riteneva morto dopo essersi scontrato con la sua auto in The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

La sequenza lascia presagire che dopo lo spin-off Hobbs & Shaw, Jason Statham tornerà nella saga di Fast & Furious. All’appello mancherà, invece, Dwayne Johnson che ha detto addio al franchise dopo i dissidi con Vin Diesel.

Anche il socio di The Rock presso la Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, ha confermato qualche giorno fa che la star ha sì chiuso con la saga principale, quella di Fast & Furious, ma non con quella dello spin-off dedicato ai personaggi di Hobbs & Shaw:

Al momento stiamo cercando di capire come sarà il sequel, ma abbiamo delle idee davvero grandiose. Dopo aver girato Fast 8, DJ ha deciso di chiudere con la saga di Fast & Furious per una serie abbastanza evidente di ragioni. Ha augurato loro tutto il meglio e ha spostato la sua attenzione su altre avventure in materia di narrazione. Per questo, anche se non comparirà in Fast 10 e 11, la cosa non andrà in alcun modo a interferire con i nostri piani per Hobbs. Ovviamente questi personaggi esistono tutti nello stesso universo e amiamo sapere che il franchise sia prospero e di successo. È solo che abbiamo dei piani molto specifici per il personaggio di Hobbs e penso proprio che i fan apprezzeranno. Stiamo lavorando per ottenere qualcosa di unico e fresco e lo studio è ansioso di vederci al lavoro il prima possibile.

Fast & Furious 10 e 11: la fine della saga

La saga principale di Fast & Furious doveva chiudersi con il decimo film, ma poi dai piani alti è giunta la decisione di dividere l’ultimo capitolo in due parti, che saranno girate in contemporanea a partire da gennaio 2022.

La storia toccherà tutto il mondo, come confermato da Tyrese Gibson:

Mi hanno detto che toccheremo un mucchio di continenti con quei due film, non posso dire quali, ma sono tanti. Ai piani alti sono ben consapevoli che ci sono sostenitori da tutto il mondo, noi tutti abbiamo una responsabilità consapevoli che ci sia una bestia da nutrire. Dobbiamo dare ai fan ciò che vogliono e ciò che amano e ciò che si aspettano.

Gli spin-off

Se la saga della “famiglia” si chiuderà con l’undicesimo film, lo stesso non potrà dirsi per tutto il resto visto che il franchise si è dimostrato particolarmente redditizio per la Universal Pictures. Non sorprende allora, che siano in sviluppo spin-off e sequel degli spin-off (Hobbs & Shaw).

Da Vin Diesel tra l’altro è arrivata conferma che degli sceneggiatori sono all’opera per sviluppare un film tutto dedicato a Cipher, il personaggio interpretato da Charlize Theron.