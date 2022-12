Fast & Furious: Charlize Theron commenta la possibilità di uno spin-off al femminile

Charlize Theron ha parlato con THR non solo di Mad Max, ma anche dei film di Fast & Furious, in cui interpreta Cipher.

L’attrice ha commentato nello specifico la possibilità di uno spin-off con il suo personaggio, lodando il lavoro svolto da Vin Diesel ora che la saga è arrivata a quota dieci film:

Vin Diesel ha detto che ha messo degli sceneggiatori al lavoro su uno spin-off con te. C’è stato movimento?

Guarda, da produttrice, mi devo inchinare. Quel caz*o di mito ha costruito con la Universal qualcosa che in pochi costruirebbero in una vita intera. Non è facile coinvolgere il pubblico per così tanto tempo. Qualunque cosa pensiate di quei film, sareste idioti a non pensare: “Che caz*o di traguardo”. Perciò, vedremo…