Grazie alle performance di Fast X, l’epopea di Fast & Furious ha ufficialmente toccato quota sette miliardi di dollari al box-office da quando la saga ha cominciato il suo viaggio con la prima pellicola uscita nel 2001.

Deadline, nel riportare il traguardo, scrive che la saga di Fast & Furious è diventata il quinto franchise di maggior successo economico di sempre (con dati non aggiustato all’inflazione, ndr.) ma in realtà, facendo una doppia verifica con The Numbers, quello di James Bond deve essere ancora superato.

Cumulativamente, gli undici film del brand – incluso lo spin-off Hobbs & Shaw quindi – hanno generato un giro d’affari da 7.03 miliardi di dollari (di cui 1.946 raccolti negli Stati Uniti e 5.083 a livello internazionale). La Universal, anche tramite i titoli Focus, è stata anche la prima major a superare il miliardo di dollari al box-office statunitense nel 2023. È la prima volta, negli ultimi dieci anni, che lo studio tocca questa vetta così velocemente.

A seguire trovate gli incassi globali dei vari episodi del franchise di Vin Diesel and co.:

The Fast and the Furious ($208.1M), 2 Fast 2 Furious ($236.3M), Fast & Furious: Tokyo Drift ($158.5M), Fast & Furious 4 ($363.3M), Fast & Furious 5 ($629.9M), Fast & Furious 7 ($1,520.7M), Fast & Furious 8 ($1,241.5M), Hobbs & Shaw ($766.1M), Fast & Furious 9 ($728.1M), Fast X ($388.3M a oggi).

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

