Il regista diJustin Lin non esclude che(Dwayne Johnson) e(Jason Statham) possano tornare in un film della saga dopo esser stati protagonisti di uno spin-off tutto loro

Ecco quanto dichiarato in una recente intervista sulla possibilità di rivedere i due personaggi in uno dei prossimi due film conclusivi:

Non li ho mai considerati dispersi, capite che intendo? Per me fanno ancora parte di questo universo, di questa famiglia. Per tutto quello che faremo nel prossimo capitolo non sento restrizioni, perciò sono emozionato per quello che costruiremo. Ora che ci avviamo alla conclusione, sono emozionato all’idea di rivisitare ogni personaggio in ogni tipo di situazione.