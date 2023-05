In una recente intervista con ET Online, Brie Larson ha spiegato che lei e le altre attrici di Fast X non sarebbero affatto contrarie a uno spin-off di Fast & Furious tutto al femminile.

“Non credo ci dispiacerebbe un progetto con tutte le donne che fanno squadra” ha commentato l’attrice. “Era molto chiaro [sul set] che adoreremmo trascorrere altro tempo insieme“.

Alcuni mesi fa, ricordiamo, Vin Diesel aveva annunciato che alcuni sceneggiatori erano al lavoro su uno spin-off al femminile con protagonista Charlize Theron, anche se l’unico aggiornamento sul franchise c’è stato qualche giorno fa, quando l’attore ha annunciato che la saga principale sarà composta da 12 capitoli e non da 11 come precedentemente annunciato.

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

Classifiche consigliate