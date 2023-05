Durante gli impegni stampa per Fast X, Sung Kang, l’interprete di Han, ha discusso del ritorno del suo personaggio avvenuto anche in seguito ai vari appelli fatti dai fan – e non solo – nel corso del tempo al motto di Justice for Han. Il suo personaggio, così come quello di Gal Gadot, era passato a miglior vita in Fast & Furious 6.

Commentando la questione di Justice for Han spiega:

In questo tema della Justice for Han, Han arriva da Deckard per cercare giustizia. In Fast & Furious 9 viene impostato questo discorso. Ma di quale giustizia parliamo? Sono lì per picchiare Deckard per avermi ‘ucciso’? Non l’ha fatto. Han e Mr. Nobody hanno fatto in modo che Deckard fingesse la mia morte, solo che lui non lo sapeva. In questa maniera potevo andare via e nascondermi e crescere questa figlia adottiva, in modo discreto. È stato incastrato. Crede che io stia arrivando lì per vendicarmi, ma sono lì per coinvolgerlo, spiegarmi e dare giustizia ai fan. Credo che in [Fast & Furious 8], i fan si stessero chiedendo perché la persona che ha ucciso un amato membro della famiglia fosse stata accettata al suo interno.

Poi aggiunge:

Questo affronta la mitologia più ampia dell’universo Fast: perché Deckard Shaw fa parte della famiglia Fast? Come possono Dominic Toretto e il resto del team accettare questo assassino nel loro gruppo? Questo lo spiega. Quindi questa è la giustizia. La bellezza di questo tema si basa su domande come la giustizia è combattere? È violenza? No. A volte la giustizia è pace, accettazione e spiegazione, ed è questa la giustizia che vediamo qua. Ora Han e Deckard possono collaborare. Deckard può unirsi al team e usare i suoi poteri per il bene. Èd è fantastico. Perché è Jason Statham. Deve essere un eroe. Deve essere un bravo ragazzo.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: Insider

