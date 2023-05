Nelle battute finali di Fast X torna in scena anche Gisele, il personaggio interpretato da Gal Gadot nella saga di Fast & Furious e che tutti avevamo dato per morta nel sesto capitolo del franchise.

Il ritorno di Gisele in Fast X è stato commentato nel corso di un’intervista da parte di Sung Kang, l’interprete di Han, personaggio che, nella saga targata Universal, aveva una relazione proprio con la donna.

Era inevitabile. Prima di tutto, stiamo parlando di Fast e di un pubblico che ora si aspetta di ottenere ciò che desidera quando chiede il ritorno di un personaggio. Visto il percorso che la carriera di Gal ha intrapreso con Wonder Woman, e il sostegno e l’amore che ha da parte delle persone in tutto il mondo, è fantastico che un’altra saga possa aiutare la nostra. In quest’ultimo anno c’è stato un vero e proprio rinascimento dell’esperienza dell’andare al cinema, con film meravigliosi come Top Gun: Maverick che hanno riacceso l’amore per la sala. E quindi, che Gal abbia ottenuto una reazione del genere dal pubblico, era ciò che volevamo ottenere.