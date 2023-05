Vin Diesel ha di recente parlato di Fast X, tra pochi giorni al cinema, e nello specifico del rapporto tra Dom e Letty, il personaggio interpretato da Michelle Rodriguez.

“Ricordo che quando uscì il primo film, leggevo tutte le recensioni su quanto fosse bello il film” ha spiegato l’attore in una recente intervista. “Credo che sul New York Times lessi un articolo sul fatto che sebbene il film fosse fantastico, il crimine più grande era che non ci fossero abbastanza momenti con Dom e Letty. Chi se lo immaginava che un quarto di secolo dopo avremmo ancora interpretato questi personaggi che rappresentano la più lunga storia d’amore“

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

