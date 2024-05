Dopo poco più di un mese dall’annuncio che sarebbe stato Matt Palmer, regista di Calibre, a dirigere Fear Street: Prom Queen, il nuovo horror prodotto da Netflix basato sulla saga da ben 36 volumi (non tutti editi in Italia) scritta da RL Stine, il colosso dello streaming c’informa che le riprese della pellicola sono partite.

E, per farlo, è stato scelto d’impiegare un video in stile VHS anni ’80. Lo trovate direttamente qua sotto!

FEAR STREET: PROM QUEEN IS NOW IN PRODUCTION 🩸 Welcome to Shadyside High. We're gonna have a killer time. pic.twitter.com/jDl0zRa2CH — Netflix (@netflix) April 30, 2024

La trama del libro viene così riportata su Amazon:

Mentre le candidate al titolo di reginetta del ballo della Shadyside High School vengono brutalmente assassinate una dopo l’altra, quando ne rimane in vita solo una tutti speculano domandandosi se sarà la prossima vittima dell’assassino.

Nel cast di Fear Street: Prom Queen troviamo: India Fowler (The Nevers, Insomnia), Suzanna Son (Red Rocket, The Idol), Fina Strazza (Paper Girls, Above the Shadows), David Iacono (The Summer I Turned Pretty, Cinnamon), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Sweet Magnolias, American Pie), with Lili Taylor (Outer Range, Manhunt) and Katherine Waterston (The End We Start From, Perry Mason).

