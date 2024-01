Variety ha pubblicato uno speciale incentrato sulla realizzazione Ferrari, il nuovo film di Michael Mann con protagonista Adam Driver.

È stato Danny Triphook a dedicarsi alla ricerca dei veicoli presenti nel film spiegando che la produzione ha avviato ricerche in tutto il mondo contattando collezionisti di auto da corsa. Nel caso di Ferrari, Triphook ha contribuito al recupero di 383 veicoli in totale tra auto, treni, moto, camion e tutto il resto.

Quando si è trattato di farsi dare in prestito auto come la Ferrari 315 S di Piero Taruffi, ha dovuto convincere moltissime persone a rischiare che le loro “reliquie” venissero danneggiate durante la produzione.

“La cosa più difficile è stata convincere i proprietari” ha spiegato Triphook. “Ho dovuto dirgli: ‘Ehi, useremo l’auto a 200 km/h sulle strade italiane e saranno guidate da stuntmen o attori’“.

Ha poi aggiunto che molti collezionisti alla fine si sono convinti dopo aver saputo che altri amici collezionisti avevano accettato.

Il valore delle auto poteva essere elevatissimo:

Alcune delle auto erano costate 10, 20, 40, 70 milioni di dollari e dovevamo usarle sul set. Pensate alle polizze assicurative per auto simili!

Il sudore di Triphook ha avuto i suoi effetti:

Sono arrivato sul set con 40 veicoli, non so quanti milioni di dollari ci fossero quel giorno su quella piazza. Ma erano così tante che Michael è uscito dal suo furgone e non sapeva dove guardare. Ci ha fatto fermare la troupe e ha documentato con la sua squadra di cameraman ogni singola auto presente.

Per i veicoli che non sono riusciti a prendere in prestito da collezionisti ricchi, la produzione si è rivolta a Rita Campana, la cui famiglia possiede la più antica carrozzeria di Modena, che ha curato lo sviluppo di repliche credibile delle auto guidate da Ferrari nella Mille Miglia. “In tre mesi e mezzo abbiamo costruito tre Ferrari 335 S, due Ferrari 315 S, due Ferrari 801 F1 e due Maserati 450 S” ha spiegato Campana.

Prodotto da STX Entertainment, è uscito al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution.

Tutte le informazioni sul film nella scheda!

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte

Classifiche consigliate