Il Festival di Cannes ha annunciato i componenti della giuria del concorso della 77 esima edizione della kermesse, che si terrà tra il 14 e il 25 maggio.

Guidata da Greta Gerwig, la giuria assegnerà la Palma d’Oro e gli altri premi principali durante la cerimonia di chiusura, e sarà così composta:

Ebru Ceylan (fotografa e sceneggiatrice turca)

(fotografa e sceneggiatrice turca) Lily Gladstone (attrice americana)

(attrice americana) Eva Green (attrice francese)

(attrice francese) J. A. Bayona (regista e sceneggiatore spagnolo)

(regista e sceneggiatore spagnolo) Nadine Labaki (regista e sceneggiatrice libanese)

(regista e sceneggiatrice libanese) Pierfrancesco Favino (attore italiano)

(attore italiano) Hirokazu Kore-eda (regista giapponese)

(regista giapponese) Omar Sy (attore e produttore francese)

