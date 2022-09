Festival di Venezia, il programma di domenica 4 settembre: è il giorno di Aronofsky

Quinta giornata di Festival di Venezia 2022! Noi di BadTaste.it vi teniamo aggiornati con tutte le notizie, le recensioni e le video recensioni dal Lido, e vi ricordiamo che per vedere le nostre recensioni e le video recensioni è necessario abbonarsi: si tratta di soli 9,99 euro per un anno (o 6,99 euro per sei mesi), e vi permetterà di accedere a tutti i contenuti esclusivi, tra cui i podcast.

Il concorso: è il giorno di The Whale

In Sala Grande si inizia alle 14.30 con il film fuori concorso The Kiev Trial, seguito alle 17.00 da L’immensità di Emanuele Crialese. Alle 21.30 tocca all’evento internazionale della giornata: The Whale di Darren Aronofsky, con Brendan Fraser e Sadie Sink.

Orizzonti e Orizzonti Extra

Per Orizzonti Extra, alle 21.00 in Sala Giardino viene presentato Zapatos Rojos, di Carlos Eichelmann Kaiser.

Il concorso di Orizzonti prosegue alle 14.00 in Sala Darsena con Blanquita, seguito da Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa alle 16.30.

Settimana della critica e Giornate degli Autori

Per la Settimana della Critica, alle 14:00 Puiet di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl, ed Eismayer di David Wagner. Al termine, conversazione con gli autori e il cast.

Le Giornate proseguono il loro corso con due opere prime che tornano al leitmotiv dell’alleanza. Happy together (nonostante tutto) cantavano The Turtles negli anni ‘60, insieme per scrivere e dirigere film come nel caso della co-regia algerina, insieme nella ricostruzione di un paese dopo una dittatura, come nel documentario delle Notti Veneziane coproduzione italo-burkinabé. E unite nella condivisione e nella produzione artistica come le creatrici messe insieme da Miu Miu che con i Women’s Tales si raccontano nei primi due dei quattro incontri previsti per questa edizione.

El Akhira. La Dernière Reine (The last queen) è il film in concorso della giornata. Scritto e diretto da Adila Bendimerad e Damien Ounouri ci porta nell’Algeria del 1516 con le atmosfere e gli intrighi alla Game Of Thrones. “È stata una scelta poetica e politica”, hanno dichiarato i registi, “Volevamo dirigere una tragedia umana e universale, epica e intima. Dovevamo trovare la tessera mancante del puzzle per ridare equità al mondo, portando alla luce le storie oscurate. Un doppio oblio a cui opporsi, perché abbiamo narrato la storia dal punto di vista femminile, cioè di una regina la cui esistenza è stata messa in dubbio nel corso dei secoli, rendendola un personaggio situato a metà tra realtà e leggenda”. Il film sarà proiettato in Sala Perla alle 16.45, seguito dal Q&A.

Il paese delle persone integre del documentarista Christian Carmosino Mereu è un film alla ricerca di libertà per il popolo del Burkina Faso. Il titolo viene da una definizione che ne aveva dato Thomas Sankara, figura carismatica e iconica della rivoluzione, conosciuto come il Che Guevara africano. Il film nasce con l’intento di raccontare la rivoluzione iniziata nell’ottobre 2014 e che ha portato alla destituzione del dittatore Blaise Compaoré; l’incontro con quattro cittadini burkinabé, accomunati dalla speranza che il proprio paese possa presto diventare davvero libero e giusto, modifica la prospettiva del regista, che decide di raccontare la loro storia. Un musicista reggae leader della rivoluzione, un candidato alle imminenti elezioni, un minatore impegnato nella lotta sindacale e una madre che deve occuparsi di una famiglia povera e numerosa. “Cambiare sguardo”, ha detto il regista, “è già di per sé un atto politico”. Appuntamento in Sala Laguna alle 21.30 alla presenza del regista.

La giornata prosegue con tre appuntamenti imperdibili, tutti al femminile.

Tornano le attese conversazioni di Miu Miu Women’s Tales, che avranno quest’anno come protagoniste del primo incontro (ore 10.00, Hotel Excelsior – Spazio della Regione del Veneto) le registe Janicza Bravo e Carla Simón e per il secondo (ore 12.30, Hotel Excelsior – Fondazione Ente dello Spettacolo) l’attrice e sceneggiatrice Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange is the new black), la cantante e violoncellista Kelsey Lu e l’attrice Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel, House of cards).

Al centro del secondo MUBI Talk, conversazioni sul cinema oggi moderate dal giornalista Gianmaria Tammaro, ci sono invece Giulia Amati (regista del film Kristos, the last child, presentato alle Notti Veneziane), ed Elena Stancanelli (sceneggiatrice de Le sorelle Macaluso, scrittrice finalista premio Campiello e giurata del Premio per l’Inclusione Edipo Re). Appuntamento nel gazebo della Casa degli Autori alle 18.00.

