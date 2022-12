I film animati della Universal “superano” quelli Disney, secondo Jeff Shell di NBCUniversal

L’amministratore delegato di NBC Universal, Jeff Shell, crede che la compagnia abbia tutte le carte in regola per dare del filo da torcere alla Disney nel campo dell’animazione.

Durante un botta e risposta a una conferenza UBS, Shell ha infatti dichiarato:

Se dieci anni fa qualcuno avesse detto che la Disney sarebbe stata messa in discussione da un altro studio nel campo dell’animazione, tutti lo avrebbero ritenuto impossibile. Ora in tutta sincerità posso dire che la nostra animazione pareggia per non dire che supera quella Disney.