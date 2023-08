Come molti altri progetti, lo sciopero di sceneggiatori e registi ha bloccato anche lo sviluppo di Final Destination 6. Il creatore del progetto Jeffrey Reddick ha però recentemente rilasciato degli aggiornamenti sulla produzione del nuovo capitolo.

Racconta Reddick in un’intervista con Collider:

C’è un sesto film pianificato e una volta che si potrà tornare al lavoro, il film è pronto a partire. È bello per un fan del genere aver creato qualcosa che è parte dell’anima del pubblico. Non avrei potuto chiedere di più. Ho parlato con Guy Busick, che ha fatto il reboot di Scream, e Lori è la sua partner di scrittura e sono stati così gentili. (…) Volevano parlarmi del primo e del secondo film, di quali fossero i miei pensieri su cosa rende unico un film di Final Destination, quali sono gli elementi fondamentali per me.