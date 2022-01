Final Destination: Jon Watts produrrà il nuovo capitolo per HBO Max

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter Jon Watts, regista degli ultimi film di Spider-Man, produrrà per HBO Max un novo film del franchise di

Il film, destinato alla piattaforma streaming HBO Max, si intitola per ora semplicemente Final Destination 6. Lori Evans Taylor (Bed Rest) e Guy Busick (Finché morte non ci separi) stanno attualmente scrivendo la sceneggiatura del progetto.

Tra i produttori troviamo anche Craig Perry e Sheila Hanahan Taylor insieme a Dianne McGunigle, moglie di Watts.

Il primo film, uscito nel 2000, impostò il modello per tutti gli episodi successivi: un personaggio ha la premonizione di un evento terrificante che ucciderà molte persone, riesce a far scampare la propria morte e quella di alcuni altri personaggi, e a quel punto una forza letale inizia a inseguirli per abbatterli uno dopo l’altro. Diretto da James Wong, costò 23 milioni di dollari e ne incassò 112 in tutto il mondo. Nei dieci anni successivi vennero realizzati quattro seguiti, in grado di incassare quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il produttore Craig Perry lo scorso marzo ha alluso alla trama dl film:

Siamo pensando di ambientarlo nel mondo dei primi soccorritori: paramedici, vigili del fuoco e poliziotti. Queste persone fanno i conti con la morte ogni giorno e prendono delle decisioni che possono portare le persone a sopravvivere o a morire.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!