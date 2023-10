In rete è approdato un nuovo inquietante spot tv di Five Nights at Freddy’s, il lungometraggio horror prodotto dalla Blumhouse tratto dalla popolare IP videoludica di survival horror ideata da Scott Cawthon.

Potete vedere lo spot qua sotto:

Il film segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare.

La pellicola sarà proposta in anteprima nazionale il 31 ottobre e poi arriverà in sala dal 2 novembre.

