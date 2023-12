Five Nights at Freddy's

Five Nights At Freddy’s, horror targato Blumhouse uscito lo scorso ottobre, si basa sull’omonima serie di videogiochi, che al momento comprende nove titoli, senza contare gli spin-off. In una recente intervista con ScreenRant, Matthew Lillard, interprete del villain, ha rivelato a quali di questi in particolare il film è ispirato.

Ecco le sue parole:

All’inizio ho chiesto a Scott [Cawthon] : “Ci sono una ventina di giochi. Ci sono libri a bizzeffe. Su cosa vuoi che mi concentri? Cosa è essenziale?“. E lui mi ha detto chiaramente: “I primi tre giochi sono il punto di partenza del film“.

Diretto da Emma Tammi, Five Nights At Freddy’s vede nel cast anche Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling e Piper Rubio. La trama segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

