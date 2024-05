In una nuova intervista con Entertainment Weekly e a poche settimane dal suo debutto nelle sale, Anya Taylore-Joy ha parlato di Furiosa: A Mad Max Saga, accennando ad uno dei momenti chiave che potremo vedere sul grande schermo e di come definirà l’essenza di ciò che é e sarà il suo personaggio.

“C’erano due passi veramente importanti da fare se volevamo raccontare la storia e il viaggio di come questa ragazzina diventa il personaggio che tutti conosciamo e amiamo” ha raccontato. “Per me aveva assolutamente senso mostrare l’aspetto fondamentale di questo personaggio, ossia che si rifiuta di morire – si rifiuta, punto. Ed era importante mostrare che perdesse il braccio per qualcosa di molto più grande di lei. Questo per me era vitale da mostrare”.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

