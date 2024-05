Nel corso di un’intervista con GQ, Anya Taylor-Joy ha svelato di aver spinto George Miller a girare una scena in Furiosa: A Mad Max Saga (da oggi al cinema) che simboleggiasse la “rabbia femminile“.

L’attrice ha raccontato di aver pensato a una scena in cui Furiosa tagliava a Dementus la lingua, un modo per “superare la follia” di George Miller. Il momento crudo è stato girato, ma poi è stato tagliato dal film.

Joy, da parte sua, ha svelato di aver conservato una riproduzione protesica della lingua di Chris Hemsworth.

“Per me era molto importante che il confronto tra Furiosa e Dementus fosse fisico e conquistato con fatica” ha spiegato l’attrice. “Era necessario, era necessario per lei. Credo che lasci il segno vedere questa persona che diventa qualcuno di più carnale“.

L’attrice ha ammesso di essere comunque grata perché ha potuto scavare nella rabbia femminile:

Per molto tempo mi sono sempre arrabbiata per difendere altre persone. Da parte mia ho sempre interiorizzato il pensiero: “Ho fatto qualcosa di sbagliato. Se mi tratti male, è perché sono il problema“. Sono così grata per Furiosa, perché c’è stato un momento vero in cui ho cominciato ad arrabbiarmi per me stessa.