Empire ha dedicato le copertine del prossimo numero cartaceo alla nuova, attesissima opera di George Miller Furiosa: A Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road in cui Anya Taylor-Joy interpreta la versione più giovane del personaggio già interpretato da Charlize Theron e Chris Hemsworth quelli del villain Dementus.

Le potete ammirare direttamente qua sotto:

Furiosa cover empire

Furiosa cover abbonati



Sempre il popolare magazine ci propone anche la nuova immagine di Anya Taylor-Joy:

George Miller su Furiosa: “È un’odissea”

Empire ci propone anche alcune dichiarazioni di George Miller che, parlando della portata della pellicola, spiega:

La storia è la saga di Furiosa, di come venga portata via da casa e di come passi il resto della sua vita cercando di tornarci. In Fury Road, la storia si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. Questo film segue la storia che corre direttamente verso Fury Road, una storia lunga 15 anni. È un animale diverso rispetto al capitolo precedente. Va in molti posti diversi. È un’odissea. Non ci sono dubbi su questo.

Furiosa, lo ricordiamo, era stato concepito già al tempo in cui Miller stava lavorando a Fury Road come backstory del personaggio, tanto che Charlize Theron, dopo aver letto il tutto come preparazione per le riprese di Mad Max, chiese addirittura al regista di girare prima quel film al posto di quello che avrebbe visto Tom Hardy come erede del personaggio reso leggendario da Mel Gibson.

Spiega George Miller:

È stata la prima volta che mi sono reso conto che c’era qualcosa di veramente forte in questa storia.

Aggiunge poi Anya Taylor-Joy circa la “benedizione” ricevuta dalla collega:

È stata così elegante e gentile nel lasciarmi il “suo” personaggio. Mi sento molto fortunata perché, dal momento in cui ho letto la sceneggiatura, ho conosciuto questa persona. Mi sentivo così ferocemente protettiva nei confronti di Furiosa, e ferocemente protettiva nei confronti dei suoi interessi.

La sua unica delusione è stata quella di non potersi rasare a zero per proporre anche lei un look analogo a quello di Charlize Theron in Fury Road:

Ero così entusiasta al pensiero di radermi la testa. Poi George mi ha visto nella vita reale e ha detto: “No, non possiamo!”.

E considerato che il film è comunque parte della “Saga di Mad Max”, che in aggiunta al Dementus di Hemsworth ritroveremo anche Immortan Joe, in merito a una possibile apparizione dell’iconico personaggio di “Mad” Max Rockatansky, George Miller spiega sornione:

Non rivelerò troppo in merito a questa cosa. Tutto quello che dirò è che Max è in agguato sullo sfondo.

La pellicola sarà al cinema il 24 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

