Si avvicina la data di uscita di Furiosa: a Mad Max saga, la nuova pellicola diretta dal leggendario regista australiano George Miller.

E del film, George Miller ha parlato in un corposo articolo di Entertainment Weekly dedicato appunto a Furiosa: a Mad Max saga durante il quale ha parlato anche del futuro del franchise e dell’inevitabile cameo dello stesso Mad Max nel lungometraggio di prossima uscita.

Parlando di Mad Max e della sua iconica vettura, l’Interceptor, George Miller spiega che per lui è stata una scelta inevitabile includerli in Furiosa con un cameo divertente e, letteralmente, fugace:

Nel fare ciò che abbiamo fatto nella preparazione di Mad Max: Fury Road, abbiamo anche scritto cosa fosse successo a Max l’anno prima del suo incontro con Furiosa in quel film. E arrivando verso la fine di questo nuovo progetto e ragionando sulla cronologia… In pratica, dovevamo far sapere che Mad Max si aggirava da qualche parte perché sappiamo cosa gli è successo. Gli sceneggiatori conoscono cosa sia accaduto a Mad Max nell’anno prima e abbiamo un’intera storia su questo, una storiaa che mi piacerebbe realizzare se mai ne avessi l’opportunità.