La Warner Bros. si è però portata avanti, e lo ha già mostrato alla stampa americana, che ha già pubblicato sui social i primi commenti. Come sempre, serviranno le recensioni per farsi un’idea più precisa, ma le prime impressioni sono molto positive, ed elogiano le interpretazioni di Anya Taylor-Joy (la giovane Furiosa) e Chris Hemsworth (il signore della guerra Dementus), l’azione definita “feroce e inarrestabile” con un impianto visivo “impressionante” e la storia che spazia “nei decenni”.

C’è chi sottolinea, però, che il film sia difficile da paragonare a Mad Max: Fury Road, perché in realtà ha un’impostazione diversa, più simile ai primi film della saga.

Ecco alcuni dei commenti più interessanti:

David Ehrlich (Indiewire) – È un piacere riportare che Furiosa è davvero, *davvero* maledettamente bello. Si muove in maniera molto diversa da Fury Road (cosa che sospetto infastidirà alcuni spettatori), ma riesce a rendere quel film più ricco mentre incide la propria leggenda nella terra desolata.

Esther Zuckerman (RunningPress) – Ho visto Furiosa stasera ed è stato fantastico.

Therese Lackson (Collider) – Potrei vedere 15 ore di Anya Taylor-Joy e Alyla Browne come Furiosa, tuttavia buona parte del suo film ha dei problemi di ritmo a causa di una storia frammentata. Non è al pari dello splendore di Fury Road, ma non ha bisogno di esserlo.

Simon Thompson (Collider/Indiewire/Variety) – Gesù George Miller! Furiosa è travolgente. A volte sembra di andare persino oltre la tela del formato IMAX, tanto è grande – eppure in alcuni momenti è estremamente intimo e coinvolgente. Echeggiando elementi cinematografici che vanno dagli anni cinquanta agli anni ottanta, offre una visione ricca e intelligente nella quale il cast sguazza.

Peter Gray (TheAuReview) – Furiosa è pazzesco! Realizzato nello spirito di Fury Road, è un animale a sé che dà il suo meglio nell’azione esagerata e nei personaggi. Anya Taylor-Joy fà suo il personaggio, ma è soprattutto l’occasione per Chris Hemsworth di dimostrare il suo talento come attore caratterista. Un’altra esperienza di world building epica proveniente dalla caotica mente creativa di George Miller. La CGI molto evidente potrebbe infastidire qualcuno, ma senza dubbio Miller ha creato nuove affascinanti opportunità in questo universo. Vedetelo sul grande schermo!

John Nguyen (NerdReactor) – Due ore e mezza di caos coloratissimo. Anya Taylor-Joy e Alyla Browne si spartiscono lo schermo nei panni della protagonista. Chris Hemsworth è una specie di Thor cattivo, con il suo mantello rosso e i capelli lunghi. Uno dei film di Mad Max più brutali di tutti.

David Crow (Den of Geek) – Furiosa è uno spettacolo visivo meraviglioso, un’antitesi di Fury Road nel senso che è verboso ed epico. Se quel film era quasi silenzioso, questo offre una tela immensa di distopia, disperazione e gloria. Anya Taylor-Joy fa sua Furiosa in un ruolo spesso silenzioso eppure assordante nella sua fisicità (rendendo poi omaggio a Charlize in maniera molto evidente verso la fine). Chris Hemsworth, comunque, se la spassa nei panni di Dementus: Lucifero con un accento australiano!

Bill Bria (Slashfilm) – Signore e signori: Furiosa è costruzione di mitologia al suo meglio. Il film più tentacolare della saga di Max Max torna alle origini della serie: è una fiaba di vendetta potente, commovente, grintosa, nel mezzo di un mondo impazzito. Inoltre: bombardieri in windsurf. Anya Taylor-Joy bravissima, ma Hemsworth spacca!

Doug Jamieson (The Jam Report) – C’è molto da ammirare in Furiosa. È girato in maniera splendida e le scene d’azione sono pazzesche. Anya Taylor-Joy è sensazionale, e Chris Hemsworth si mastica ogni pezzo di sfondo in vista. Ma la storia inciampa parecchio, e spesso la CGI è tremenda. Giudizio medio.

Ne approfittiamo per segnalarvi il suggestivo poster IMAX del film:

