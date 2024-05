La critica si è espressa e ha promosso a pieni voti Furiosa: A Mad Max Saga. Accolto con 7 minuti di standing ovation al Festival di Cannes, il film di George Miller arriverà al cinema il 23 maggio (noi lo vedremo a mezzanotte ad Arcadia Cinema). La stampa internazionale (noi arriveremo domani) ha sottolineato che sebbene sia diverso da Mad Max: Fury Road, il film con Anya Taylor-Joy è un’avventura adrenalinica che merita di essere vissuta sul grande schermo. Attualmente RottenTomatoes regista l’87% delle recensioni positive, mentre su MetaCritic ha un voto medio di 83/100.

Consequence – Le qualità di Furiosa non eclissano Fury Road, per essere chiari, né quest’ultimo film brilla come nettamente superiore. Invece, sono davvero due pezzi dello stesso puzzle, diversi nella loro portata ma connessi non solo dai personaggi, ma anche dall’ethos e dall’estetica. È il doppio spettacolo per eccellenza, e dopo, avrai voglia di guidare veloce.

Vanity Fair – Una volta risolte le questioni legate a cibo, benzina e armi, Furiosa accende i motori e si lancia all’inseguimento della grandezza del suo predecessore. Non riesce a raggiungerlo del tutto. Ma si avvicina abbastanza da permetterci almeno di intravedere le luci posteriori di Fury Road in lontananza.

Collider – Alla fine dei conti, forse se Furiosa fosse uscito per primo, immergendoci nella sua introduzione senza sapere dove sarebbe finita, il film avrebbe avuto un impatto più forte.

Empire Magazine – Il telaio può sembrare familiare, ma c’è un motore molto diverso che guida Furiosa rispetto a Fury Road: è un’epopea ricca e vasta che rafforza e approfondisce la mitologia di Max. Cavalcherà per sempre!

IGN – È difficile esagerare quanto Furiosa: A Mad Max Saga sia realizzato in modo impeccabile, sia come prequel di Mad Max: Fury Road che come storia indipendente di come il Deserto abbia creato un personaggio potente.

Slashfilm – Non solo si regge da solo come un capolavoro d’azione e avventura, ma esemplifica anche la tesi di Miller nel suo complesso: che la sopravvivenza “in extremis” rivela la vera essenza di una persona. “Fury Road” è un film ancora migliore grazie a “Furiosa”, e George Miller ha donato al mondo la sua opera magna. Ammiratelo.

Indiewire – Un prequel così esplosivo potrebbe sembrare un’introduzione strana per un film che sputa fuoco in ogni direzione, ma non preoccupatevi: George Miller ha ancora ciò che serve per renderlo epico.

The Playlist – C’è una lunga lista di film prequel che non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi ai livelli dei loro predecessori ma, fidati, “Furiosa” non è uno di questi (enfasi su “avvicinarsi”).

Rolling Stone – Furiosa funziona con una prospettiva filosofica ad alto numero di ottani che trova speranza in un luogo senza speranza. Inoltre, molte macchine vanno veloci e un sacco di cose esplodono. È una vittoria su tutti i fronti.

The Guardian – Taylor-Joy e Hemsworth sono un’accoppiata fantastica e Taylor-Joy è una protagonista d’azione estremamente convincente. È lei che rende questo sequel imperdibile.

ScreenDaily – Mentre ogni sfumatura narrativa viene lasciata indietro dalla concentrazione del film sulla sanguinosa vendetta a tutti i costi, è un viaggio incredibile.

TheWrap – Quindi, toglietevi il cappello unto, polveroso e malconcio davanti a George Miller, che sta compiendo una sorta di impresa incredibile trasformando questi film d’azione grintosi in una grande saga.

THR – Anya Taylor-Joy è una presenza feroce nel ruolo principale e Chris Hemsworth si diverte chiaramente nel ruolo di un eccentrico signore della guerra del Deserto, ma la costruzione del mito manca di forza, così come l’azione manca per lo più della poesia visiva del suo predecessore.

Variety – “Furiosa,” come “Mad Max: oOltre la sfera del tuono,” vuole essere qualcosa di più elevato di un semplice film d’azione, ma è fastidiosamente episodico e, sebbene abbia due cattivi indomabili, nessuno dei due diventa davvero il temibile cattivo che ci si aspetterebbe.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

