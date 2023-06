Anche se dopo la notizia emersa lo scorso dicembre James Gunn aveva voluto precisare che il terzo Wonder Woman con Gal Gadot non era stato propriamente cancellato e che alcune informazioni pubblicate nel report dell’Hollywood Reporter erano vere e altre no (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e nonostante il cameo del personaggio in The Flash, nessuno crede davvero che possa esserci un futuro per lei nella nuova DC che andrà a delinearsi negli anni a venire.

E a quanto pare, la diretta interessata, ovvero sia Gal Gadot, non si sta preoccupando troppo di come questa cosa andrà a colpire la sua carriera. Tutt’altro. Come ha spiegato nel corso di un’intervista si sente addirittura più motivata a focalizzarsi su altro adesso che il capitolo Wonder Woman pare chiuso:

Per me, iniziare e sviluppare storie di cui sono appassionata è una cosa incredibile. Il fatto che non devo stare ferma a casa ad aspettare semplicemente la prossima offerta è qualcosa che mi fa sentire potente. Mi piace farlo, mi tiene viva. Non mi dedicherò solo ai miei progetti, continuerò a lavorare anche come attrice per altri. Ma il fatto di poter andare avanti e raccontare storie di cui sono appassionata – da idee che ho concepito io stessa o da idee che trovo affascinanti in collaborazione con altre persone – è una cosa incredibile

