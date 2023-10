Durante un’intervista con Empire, Sam Fell ha parlato di Galline in fuga: L’alba dei nugget, il sequel del film in stop-motion che vedrà il ritorno di Melisha Tweedy, meglio conosciuta come la signora Tweedy, l’arcinemica di Gaia.

Parlando delle proporzioni della pellicola, il regista ha preannunciato un sequel particolarmente ambizioso:

È Wakanda per polli. Tutto il film ha proporzioni più ampie, è tutto così organico, accogliente e idilliaco, non esiste neanche una sola linea retta. Abbiamo trascorso molto tempo a sviluppare il mondo… i fiori, i giardini, e ci siamo chiesti: “Com’è che a una gallina piacerebbe vivere? Come costruirebbe una casa? Come sarebbe il suo mondo?”.

Sono ovviamente semi-umane visto che parlano, ma è stato divertente partire da zero e immaginare tutte queste cose. “Di cosa hanno bisogno su quell’isola?”. Non di molto in realtà, è per questo che mi piacciono.