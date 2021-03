Fra i tanti registi che, nel corso del tempo, avrebbero dovuto portare sul grande schermo, il celeberrimo mutante dotato di capacità fisiche sovrumane, poteri psichici e energia biocinetica c’era anche, il regista dei primi tre episodi della saga di Pirati dei Caraibi.

In una chiacchierata fatta con Collider a margine dei festeggiamenti per i 10 anni di Rango, il filmmaker ha parlato proprio di questa “occasione persa”.

La sceneggiatura non era mai arrivata a un punto in cui tutti riuscivano a trovare un effettivo accordo. Avevo ricevuto questa telefonata dallo studio, “Abbiamo in ballo questo progetto, Gambit, lo stiamo per mettere in produzione”, io dissi “Beh, non so, fatemici pensare un attimo”. Non ricordo di preciso cosa sia accaduto. A livello di agenda, per me sarebbe stato perfetto se le riprese fossero partite subito, ma non andò così. C’erano problemi con lo script. Nel mentre avevo altre robe più importanti da fare, cosa che penso sia accaduta anche alle altre persone coinvolte nel progetto. Si era creata questa corta finestra temporale dove, se il film fosse entrato davvero in produzione, si sarebbe fatto con una certa fretta.