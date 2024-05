Questa settimana arriva finalmente nei cinema Furiosa, il nuovo film della saga di Mad Max che vede, ovviamente, dietro alla macchina da presa George Miller, regista e ideatore del franchise iniziato nel lontano 1979 col primo, leggendario film con Mel Gibson nei panni del protagonista.

In una nuova intervista rilasciata a margine della promozione di Furiosa, George Miller ha ammesso di pensare spesso a quello che potrebbe succedere a Furiosa dopo gli eventi raccontati in Fury Road specificando anche che, se mai dovesse tornare a parlare di lei, racconterebbe infatti il suo futuro, e nno un altro capitolo del suo passato:

Poi aggiunge:

Sono molto fortunato a poter dire che i due film si sono uniti in qualche modo. Puoi quasi vederli come un lungo film esteso. Non mi interessa vedere Furiosa da quando gioca nel Luogo Verde delle Molte Madri dall’età di zero a dieci anni. Raccogliendo pesche, nuotando, imparando a scalare, e scoprendo cos’è una motocicletta anche se non c’è benzina, e così via.