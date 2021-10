In pochi probabilmente ricorderanno con piacere l’adattamento del 2007 dicon protagonistadiretto da Mark Steven Johnson.

Ora, il regista Mark Steven Johnson, intervistato da ComicBook.com ha rivelato che Cage è sempre stata la prima scelta per interpretare il noto personaggio Marvel:

Nic è sempre stata la scelta per Ghost Rider. Ha un così grande amore per questo personaggio. Non si è mai parlato di nessun altro per vestire i panni di Johnny Blaze.