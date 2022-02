È disponibile già da un po’ per l’acquisto la Ghostbusters Ultimate Collection , la collezione che comprende tutti i film della saga degli Acchiappafantasmi (compresa anche la copia digitale di quello di Paul Feig , aggiunto solo in seguito dopo le proteste del regista).

Fra i vari extra proposti, c’è anche “Ghostbusters: A Look Back”, una chiacchierata di gruppo in cui i protagonisti della prima, leggendaria pellicola della franchise ricordano la lavorazione del lungometraggio. CinemaBlend ha pubblicato alcuni estratti in cui Bill Murray e Dan Aykroyd ricordano le bravate fatte durante le riprese a New York.

I due raccontando:

Dan Aykroyd: È stato divertentissimo girare a Manhattan rubando le inquadrature e sbucare dagli angoli delle strade con la Cadillac vedendo la gente che si domandava “Ma che diamine è questa roba?”. Bill Murray: E non fermarsi mai ai semafori. Divertentissimo. Sfrecciare lungo le strade con i poliziotti che ti guardavano e pensavano “Immagino che questa gente sia della Guardia Costiera o roba del genere”. Non sapevano che diavolo fossimo. Ce ne andavamo in giro e facevamo quello che ci pareva. Mi ricordo che giravamo in divisa, entravamo nei negozi e dicevamo “Dobbiamo esaminare un po’ di queste cose” e scappavamo fuori da questo negozi di Madison Avenue pieni di roba per poi tornare, dopo una trentina di minuti, dichiarando “Ok, è tutto in regola” restituendo tutto. Ma un attimo prima eravamo usciti con migliaia di dollari di merce. Pensavano tutti che fossimo delle autorità solo perché indossavamo queste divise.

Nel mentre McKenna Grace, grazie a una galleria fotografica postata su Instagram, ci riporta sul set di Ghostbusters: Legacy, la pellicola di Jason Reitman uscita a metà novembre – circa – nei cinema.

