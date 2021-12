Abbiamo già avuto modo di parlarvi della, un cofanetto da collezione della saga che, al suo interno, propone sia l’ultimo capitolo del franchise da poco arrivato nelle sale,di Jason Reitman, in aggiunta ai primi due iconici film diretti da suo padre Ivan.

Lo abbiamo fatto quando abbiamo segnalato l’imminente uscita del prodotto – che arriverà con un case a forma di trappola per fantasmi – e a margine della lamentela affidata a Twitter dal regista del reboot al femminile del 2016, Paul Feig. Il suo film era difatti assente dal box set. Attraverso la piattaforma social, Feig aveva ironicamente sottolineato che si era sicuramente trattato solo di una svista della Sony considerato che anche il suo film fa parte del franchise (anche se, va specificato, la linea narrativa del lungometraggio in questione non è la stessa delle opere di Reitman Sr e Jr, ndr.).

Stando a quanto segnalato da BleedingCool la Sony è corsa ai ripari apponendo la proverbiale toppa. Il film di Paul Feig è stato sì aggiunto al cofanetto, ma solo per mezzo di una copia digitale, laddove le altre pellicole sono invece proposte su supporto fisico.

Ghostbusters, ribattezzato in seguito Ghostbusters: Answer the Call per differenziarlo in maniera più netta dall’originale, venne accolto nel 2016 da una infinita sfilza di polemiche da parte del fandom (polemiche che erano in realtà cominciate già quando la pellicola era stata annunciata). Al box office non andò particolarmente bene: l’incasso globale fu di circa 229 milioni di dollari a fronte di un budget non proprio esiguo di circa 144. Il più recente Ghostbusters: Legacy ha, saggiamente, contenuto i costi intorno ai 75 milioni di dollari e, proprio per questa ragione, i 177 milioni incassati worldwide finora sono un risultato decisamente incoraggiante per il prosieguo del franchise, tenendo anche conto del fatto che si tratta di una release avvenuta in piena pandemia.

