Vigo il carpatico tornerà in un nuovo Ghostbusters?

Giusto una settimana fa, abbiamo riportato alcune dichiarazioni di Jason Reitman relative a come Ghostbusters: Legacy (LEGGI LA RECENSIONE) sia collegato a Ghostbusters II, il sequel arrivato nei cinema nel 1989 (e in cui un giovanissimo Jason Reitman aveva un cammeo proprio nel prologo della festa di compleanno).

L’argomento è interessante perché, nella pellicola uscita qualche giorno fa, è presente Carrie Coon nei panni della figlia di Egon Spengler. E in Ghostbusters II non veniva minimamente citato che lo scienziato avesse una figlia. Siamo di fronte a una retcon? Non proprio, dato che, secondo Jason Reitman, si tratta semplicemente di un’informazione che nel lungometraggio del 1989 non veniva fornita al pubblico e che anzi il suo Ghostbusters: Legacy ha più di un collegamento con il secondo film degli Acchiappafantasmi che fa parte del canone a tutti gli effetti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cos’ha detto Jason Reitman su Vigo il carpatico?

Ospite all’Happy Confused Podcast, Jason Reitman è tornato a parlare di Ghostbusters II in riferimento all’iconico villain della pellicola, Vigo il carpatico, interpretato da Wilhelm von Homburg (attore berlinese scomparso nel 2004). Parlando di un suo possibile ritorno in un eventuale sequel della saga spiega:

C’è modo e maniera per assistere a un eventuale ritorno di Vigo il carpatico. Mi vuoi dire che quello visto nel film è l’unico ritratto di Vigo esistente? Magari ne esiste un altro dove è a cavallo, un altro dove sta impalando qualcuno.

Vigo il carpatico, lo ricordiamo, è il villain principale degli Acchiappafantasmi in Ghostbusters II. Nella pellicola Egon Spengler lo etichetta così in un dialogo con Peter Venkman ovviamente all’insegna di una certa ironia:

Egon: Non precisamente un figlio del popolo. Noto anche come Vigo il Crudele, Vigo il Torturatore, Vigo lo Schifato e Vigo il Sacrilego!

Peter: Non era anche Vigo la Sporcacciona?

Nella pellicola, Vigo von Homburg Deutschendorf viene descritto come un tiranno della Carpazia nato nel 1505 e deceduto nel 1610. Nel film cerca d’impossessarsi del piccolo Oscar, il figlio di Dana Barrett, per fare ritorno sulla Terra in forma fisica.

In un’altra chiacchierata fatta con The Playlist, Jason Reitman spiega invece di aver parlato di Ghostbusters anche con Diablo Cody, la sceneggiatrice premio Oscar con cui ha collaborato a pellicole quali Juno, Young Adult e Tully.

Amerei vedere dei film di Ghostbusters fatti dai miei filmmaker preferiti. Potrei farti qualche nome, ma per scaramanzia non te li dico. Ma se pensi che non abbia avuto questa conversazione con Diablo vuol dire che non conosci bene la nostra relazione! Sì, ne abbiamo parlato. Amerei vedere un Ghostbusters di Diablo Cody. È una bravissima storyteller, abbiamo già fatto svariati film insieme e amerei farne un altro.

Che ne dite? Vi piacerebbe assistere al ritorno di Vigo il carpatico in un nuovo film di Ghostbusters magari scritto da Diablo Cody?

Trovate tutte le informazioni su Ghostbusters: Afterlife nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!