In una nuova chiacchierata fatta con Empire (via SyFy Wire ), il regista diJason Reitman ha parlato delle discussioni avute col team creativo per tutti i vari dettagli e particolari del film compreso, come vedremo fra poco, il colore dello slime, la sostanza ectoplasmica gelatinosa e vischiosa ben nota nei film del franchise.

Il regista spiega:

Il colore dello slime è cambiato da film a film, ma io volevo impiegare quello originale. Ci siamo concentrati molto su aspetto come “È troppo verde. Non è abbastanza vischioso”. Un giorno avevamo davanti due tini e c’è stata un’accesa discussione su quale fosse quello più giusto. Al che ho chiesto a mio padre se poteva venire a buttare un occhio, è arrivato sul set e ha detto “È questo lo slime corretto”.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il film arriverà al cinema l’11 novembre.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

Quanto attendete il film? Potete dircelo come al solito nei commenti qua sotto all’articolo!