In una recente intervista all' Hollywood Reporter

“È stato così attento nel fare bene le cose, a onorare i primi due film e tutti coloro che vi hanno preso parte, ma anche a realizzare qualcosa per il presente e per il futuro”, ha dichiarato Violet Ramis Stiel nei riguardi del regista Jason Reitman,”Forse è l’unica persona che avrebbe potuto farlo. È un ponte fisico”.

In relazione a una precisa apparizione nella sequenza finale del film ha poi dichiarato:

È una commedia, ma parla anche di dolore e perdita. Tutti noi abbiamo avuto a che fare con questi aspetti. Era surreale. Ci sono così tanti parallelismi con la vita reale, ma è solamente un film. In realtà non era lui. È un personaggio. Jason, intelligentemente, si è concentrato sul catturare il personaggio di Egon, e non necessariamente quello di mio padre. Sento che ha veramente funzionato in qualche modo. Alla fine ci lascia quella sensazione: le persone che amiamo davvero sono sempre con noi. Non vanno via.