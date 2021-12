Ad agosto avevamo appreso cheavrebbero condiviso nuovamente lo schermo in, una nuova commedia diretta da Dexter Fletcher (regista di Rocketman).

A causa di conflitti di carattere professionale, l’interprete di Vedova Nera ha dovuto dire addio al progetto cedendo il posto ad Ana De Armas, che con l’attore aveva già collaborato in Cena con delitto – Knives Out.

Al momento non è chiaro per quale altro impegno Johansson abbia dato forfait.

Il progetto, descritto come un “film d’azione con sfumature romantiche”, sarà prodotto da Apple Studios e dalla Skydance. La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, sceneggiatori dei due film di Deadpool e dei film di Zombieland.

Tra i progetti curati da Fletcher, oltre che a Rocketman, ricordiamo Eddie the Eagle – Il coraggio della follia, Sunshine on Leith e Wild Bill. Da tempo è stato annunciato come nuovo regista per la Warner Bros. del terzo film su Sherlock Holmes, ma non si hanno aggiornamenti in proposito da tempo.



