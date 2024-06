Gioco d’amore, film sportivo diretto da Sam Raimi nel 1999, vede Kevin Costner nei panni di un campione di baseball prossimo al ritiro che fa una partita perfetta contro gli New York Yankees. In una recente intervista con GQ, l’attore ha raccontato come ha dovuto mentire al proprietario dello storico club per poter ottenere l’autorizzazione a girare nel loro stadio. Tutto nasce dal fatto che a quest’ultimo non piaceva che nella pellicola la sua squadra venisse sconfitta e perdesse la possibilità di vincere il titolo:

Il film non avrebbe dovuto essere girato allo Yankee Stadium, avevamo già una troupe lì e nessuno sapeva cosa fare, ma George [Steinbrenner, proprietario del club] non l’avrebbe permesso. Non era giusto, e si arrivò al punto che non avevo né un avvocato né un dirigente dello studio con me [per convincerlo]. Il nostro film era un punto morto. E qualcuno mi disse: “Kevin, devi parlargli”. E io ho pensato: “Dove sono tutti i duri? Tutti quanti, di cosa state parlando? Devo parlare con George”. Ma lui aveva detto “No, non potete girare nel nostro stadio“. Avevamo un contratto. Così ho chiamato George. È un uomo leggendario, difficile, e non ero sicuro di come avrei fatto, ma c’era molto in ballo.

Così lo chiamo e gli dico “Ciao, George”. E lui: “Ciao, Kev, cosa ti serve?“. E io: “George, mi pare che non possiamo venire allo stadio degli Yankees”. E lui: “Esatto”. E io mi sono detto: “Dov’è mio padre? Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Non so cosa dire a questo tizio”. Gli ho detto: “George, ma avevamo un contratto”. E lui: “Lo so, ma non posso permettere che giriate nel nostro stadio“. E io: “Va bene, George, mi vuoi dire perché?”. E lui: “Gli Yankees perdono [nel film]: non possiamo permetterlo“. E io: “George, è una partita perfetta. Io faccio una partita perfetta”. E lui:“ Non ricevi nemmeno una battuta valida. Sì, perdi. Gli Yankees non possono perdere”. E allora penso: “Abbiamo appena perso lo stadio perché non cambierò la trama”. Così l’ho ascoltato.