Dopo aver interessato il Marocco, le riprese de Il gladiatore 2, il film di Ridley Scott con Paul Mescal e Pedro Pascal, si stanno per spostare in quel di Malta. E nell’isola a sud dello stivale sono già in corso da un po’ i lavori per l’allestimento di un colossale set, come testimoniato dalle foto pubblicate da Collider.

Le trovate tutte in questa pagina.

In Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreta Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen, di ritorno nel cast), ed è affiancato da Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal. Tra i grandi ritorni anche Djimon Hounsou, che nel film originale interpretava un altro gladiatore, Juba.

La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film con Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

Cosa ne pensate? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate