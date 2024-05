Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Glen Powell (Tutti tranne te) sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast del nuovo progetto cinematografico di J.J. Abrams.

Non sappiamo ancora nulla sulla natura del misterioso progetto.

Powell e Abrams hanno già collaborato in veste di produttori per il documentario di Paul Crowder The Blue Angels, in uscita in formato IMAX il 17 maggio prima di essere trasmesso in streaming su Prime Vide una settimana dopo.

