Nel trailer di Godzilla e Kong – Il nuovo impero è presente un momento in cui notiamo Kong con un guanto mecha nuovo di zecca.

Nel corso di un’intervista con Total Film, il regista Adam Wingard ha lasciato intendere che dietro l’oggetto si celerebbe la Apex Cybernetics, la compagnia in Godzilla vs. Kong responsabile di Mechagodzilla.

“Anche se la Apex non è in questa storia in senso letterale, lasciamo intendere che la Monarch abbia assorbito la tecnologia Apex dopo l’ultimo film. Il guanto indossato da Kong è tecnologia Apex” ha spiegato.

Kong si servirà del guanto dopo una ferita nel corso di una battagliata con Skar King nella Terra Cava.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 aprile 2024.

