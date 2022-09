Godzilla: Jan de Bont ancora deluso per non essere riuscito a dirigere il film negli anni ’90

Nonostante siano passati ben più di vent’anni, a Jan de Bont (Speed) brucia ancora di non essere riuscito a dirigere Godzilla alla fine degli anni novanta, una pellicola che venne poi diretta da un Roland Emmerich fresco del successo gargantuesco ottenuto da Independence Day.

In una nuova intervista concessa a Yahoo, il regista è tornato a parlare del suo amore verso Godzilla e della sua delusione per non aver avuto l’opportunità di dirigere il blockbuster:

Volevo davvero fare Godzilla. Lo desideravo ardentemente. Amavo che fosse ambientato in Giappone e adoravo il fatto che fosse così imperfetto. Era un tizio dentro a un costume! Grandioso. I movimenti… avevano un che di umano. Il tale che stava dentro al costume sudava come un maiale e perdeva chili ogni minuto perché era tutta gomma e riusciva a fare solo un ciak alla volta.

Poi sul suo film aggiunge:

Avevamo uno script davvero valido. Tutti lo amavano. Ma la ragione per cui si liberarono di me è perché dissero che il mio budget era più alto del suo. Cosa impossibile perché avrebbero impiegato la stessa gente degli effetti speciali che avrei usato io.

Curiosamente qualche mese fa, Roland Emmerich, parlando di Godzilla, ha raccontato che non era davvero sua intenzione realizzarlo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

FONTE: Yahoo