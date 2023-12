Il primo, epico trailer di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è approdato in rete nelle scorse ore, e i fan in rete si sono già scatenati commentando il video.

L’aspetto u cui gli utenti si sono maggiormente concentrati è la colorazione rosa del potere dell’iconico kaiju.

Qua sotto potete leggere alcuni divertenti tweet sull’argomento:

Born to Oppenheimer

Forced to Barbie — Wile E. for Multiversus (Surfin' Bird collector) (@Redmii69) December 3, 2023

I'm buying my tickets just for him🥹🥹🥹 pic.twitter.com/WjcJnoGIfG — Christian (@drewmacwwe23) December 3, 2023

Giving me shin godzilla vibes pic.twitter.com/agyVAcjZ1C — Neri (@_NERI_13_) December 4, 2023

Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”). La sceneggiatura di “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd.. Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira. Wingard torna a collaborare con il direttore della fotografia Ben Seresin (“Godzilla vs. Kong”, “World War Z”), lo scenografo Tom Hammock (“Godzilla vs. Kong”, “X: A Sexy Horror Story”, “The Guest”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla vs. Kong”, “Molly’s Game”), la costumista Emily Seresin (“L’uomo invisibile”, “Top of the Lake – Il mistero del lago”). Le musiche del film sono opera dei compositori Tom Holkenborg (“Godzilla vs. Kong”, “Mad Max: Fury Road”) e Antonio Di Iorio (musica aggiuntiva su “Godzilla vs. Kong”, i film “Sonic”). Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Legendary Pictures, un film di Adam Wingard: “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero”. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel 2024 da Warner Bros. Pictures.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

