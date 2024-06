Oltre al Re dei Mostri e al sovrano di Skull Island (e ai nuovi kaiju) in Godzilla e Kong: Il nuovo impero fa la sua comparsa anche una creatura già vista in un certo senso nel franchise: Mothra.

Ma di quale Mothra si tratta? A tal proposito il regista Adam Wingard ha confermato una teoria attraverso l’artbook del lungometraggio:

Questa è essenzialmente la madre di Mothra. Le uova che sono state deposte sulla superficie sono state deposte dalla versione di Mothra de Il nuovo impero e questo film stabilisce che lei è la protettrice dei percorsi verso la superficie. Quindi, teoricamente, questo Titano ha accesso a questi vortici e ha deposto le uova in superficie, che è quello che abbiamo visto in King of The Monsters. Lei è l’originale.