Negli Stati Uniti è arrivata venerdì scorso la versione in bianco e nero di Godzilla Minus One/Minus Color che ha fatto battere un record di non poco conto alla pellicola.

Per l’occasione, la Toho ha svelato due clip da questa edizione speciale che sarà al cinema negli USA solamente per pochi giorni, come potete vedere a seguire:

TONIGHT! Godzilla Minus One/Minus Color is playing in more than 1,800 theatres nationwide. See it before the film leaves the big screen for good on February 1. 🎟: https://t.co/8ltP5sTm6A pic.twitter.com/x1ivaCeRes — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) January 25, 2024

Durante un’intervista con Movie Maker, il regista Takashi Yamazaki ha parlato di Oppenheimer, ammettendo che voleva vedere così tanto il film di Christopher Nolan che ha preso un volo per Taiwan per vederlo, anche se sottotitolato in cinese.

Ha poi parlato di alcuni argomenti in comune, spiegando che non vede il suo film come una risposta alla pellicola di Nolan: “Non credo che Godzilla Minus One sia necessariamente una risposta diretta [a Oppenheimer], anche se hanno dei temi simili“.

Ha infine parlato di un eventuale sequel durante una chiacchierata con HJ Web spiegando che per il momento non ci sono state discussioni: “No, no, niente per il momento, ma sarei un po’ triste se scegliessero un altro regista per dirigere il prossimo film di Godzilla“.

Trovate tutte le informazioni su Godzilla Minus One nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole del regista di Godzilla Minus One? Lasciate un commento!

