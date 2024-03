Il premio Oscar 2024 ai migliori effetti visivi è andato a Godzilla Minus One, segnando una serie di importanti traguardi per il blockbuster giapponese.

Innanzitutto, è stato il primo Oscar agli effetti visivi mai assegnato a un film giapponese, inoltre è anche il primo Oscar vinto dal franchise Toho nella sua lunga storia. A ritirare il premio c’era, tra gli altri, Takashi Yamazaki, che è regista, sceneggiatore e supervisore agli effetti visivi del film: è la prima volta dal 1968 che un regista vince un premio in questa categoria, e cioè quando Stanley Kubrick ricevette la statuetta per 2001: Odissea nello Spazio. Kiyoko Shibuya, supervisore agli effetti visivi e produttrice, è la terza donna nella storia a ricevere un Oscar nella categoria. Accanto a loro c’erano anche Masaki Takahashi e Tastsuji Nojima, artista dei VFX che ha solo 25 anni.

“La mia carriera è iniziata 40 anni fa, dopo che rimasi sconvolto dall’aver visto Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Per qualcuno così lontano da Hollywood, anche solo l’eventualità di salire su questo palco sembrava impossibile da concepire. Quando abbiamo ricevuto la nomination, ci siamo sentiti come Rocky Balboa: siamo stati accolti sul ring come pari, assieme ai nostri più grandi rivali, e già questo è stato un miracolo. Ma eccoci qui. A tutti gli artisti fuori da Hollywood: Hollywood vi ascolta, e questo premio dimostra che c’è una possibilità per tutti. Infine, a nome di tutto il cast e la troupe, voglio dire al nostro produttore Shuji Abe, che se n’è andato troppo presto… ce l’abbiamo fatta! Grazie mille!

Godzilla Minus One è costato meno di 15 milioni di dollari, i suoi spettacolari effetti visivi sono stati realizzati da un team di sole 35 persone con un budget molto limitato. Nikkei ha rivelato che il presidente della Toho era contrario a proporre la candidatura del film in questa categoria, perché convinto che sarebbe stato impossibile vincere, e ha cambiato idea quando gli è stato fatto notare che proporre la candidatura costava veramente poco. Dopo che il film è entrato nella shortlist finale per la nomination all’Oscar, i produttori hanno realizzato una presentazione molto dettagliata che si è tenuta a gennaio all’Academy Museum.

Nel commentare la vittoria, Yamazaki ha spiegato che “forse questo successo aprirà la strada a nuove opportunità per i cineasti giapponesi. Siamo un paese piccolo che ha bisogno degli incassi internazionali per sostenersi, quindi potrebbe dare davvero il via a una rinnovata speranza per la nostra industria”. Godzilla Minus One ha incassato 106 milioni di dollari in tutto il mondo.

A prescindere dalla vittoria, il team del film era felice anche solo per essere presente alla cerimonia, ed è arrivato al Dolby Theatre munito di scarpe customizzate e una statuetta di Godzilla in mano:

Il regista aveva addirittura un Godzilla d’oro con sé:

'Godzilla Minus One' director, Takashi Yamazaki, arrives to the #oscars Red Carpet with a golden Godzilla wearing a bow tie pic.twitter.com/D24IQV662y — Complex Pop Culture (@ComplexPop) March 10, 2024

