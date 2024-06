Parlando con Livedoor Tetsuya Yoshikawa, regista che fa parte della “Godzilla Room”, ovvero un gruppo Toho di 14 creativi dedicato esclusivamente ai progetti di Godzilla, ha rivelato che esistono varie regole che i progetti sul noto Kaiju devono seguire, progetti sia giapponesi che occidentali:

Alcune delle regole principali sono che Godzilla non può mai muore e che non caccia né persone né cose. Abbiamo controllato questi aspetti fin dalla fase di sceneggiatura anche per Godzilla Minus One. Lo stesso vale per la versione hollywoodiana. Gestire il film chiarendo gli accordi e i principi, invece di lavorare per intuizione, contribuisce alla credibilità del film.