Secondo quanto riportato da Deadline (La bella e la bestia, Downton Abbey) sarebbe entrato a far parte del sequel di, progetto del MonsterVerse che verrà diretto da, regista con cui Stevens ha già lavorato in The Guest.

La produzione dovrebbe iniziare questa estate in Australia

Nulla sappiamo sulla trama, ma l’anno scorso Wingard aveva spiegato che “Credo che ci sia molto da esplorare a proposito della Terra Cava che abbiamo introdotto in Godzilla Vs. Kong. È un Pianeta Terra ancora preistorico: è da lì che arrivano questi titani. In questo film esploreremo questo mistero, voglio che vengano date delle risposte e che ci si spinga verso il livello successivo”.

La saga del MonsterVerse ha un rapporto stretto con il Queensland: Godzilla vs. Kong e Kong: Skull Island sono entrambi stati girati in parte nella zona.

